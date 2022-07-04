أبو الغيط: تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد

4 يوليو، 2022 7:22 م
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أخبار ليبيا 24

أعرب، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة وجود حل سياسي توافقي للأزمة.

جاء ذلك، تعليقًا على الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور، بين مجلسي النواب والدولة.

وقال أبو الغيط، على تويتر، إن تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد، خاصة بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور.

وأضاف، أتفهم أسباب الإحباط لدى المواطنين وارفض الميليشياوية والتخريب. وتابع الأمين العام للجامعة العربية: “لا بديل عن حل سياسي توافقي”.

وأخفق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، في التوصل إلى اتفاق كامل بشأن مسودة الدستور.

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4 يوليو، 2022 7:22 م
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