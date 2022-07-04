أبو الغيط: تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد

أخبار ليبيا 24

أعرب، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة وجود حل سياسي توافقي للأزمة.

جاء ذلك، تعليقًا على الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور، بين مجلسي النواب والدولة.

وقال أبو الغيط، على تويتر، إن تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد، خاصة بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور.

وأضاف، أتفهم أسباب الإحباط لدى المواطنين وارفض الميليشياوية والتخريب. وتابع الأمين العام للجامعة العربية: “لا بديل عن حل سياسي توافقي”.

تطورات الوضع في #ليبيا تثير القلق الشديد، خاصة بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في #مسودة_الدستور. أتفهم أسباب الإحباط لدي المواطنين وارفض الميليشياوية والتخريب. لا بديل عن حل سياسي توافقي. — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) July 4, 2022

وأخفق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، في التوصل إلى اتفاق كامل بشأن مسودة الدستور.