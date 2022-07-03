مكافحة الأمراض: 8 إصابات بكورونا ولا وفيات

أخبارليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد أن متوسط عدد الحالات الموجبة خلال الفترة من 25 – 30 يونيو المنصرم (08) حالات ينسبة حالات موجبة (1.7 % ).

وأضاف المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه استلم عدد (2.867) عينة، ومتوسط عدد العينات (478) عينة .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن متوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات، مؤكدًا أن متوسط عدد حالات الوفيات (00) حالة.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 502,189 حالة، والحالات النشطة 64 حالة، والمتعافين 495,695 حالة، والوفيات 6.430 حالة.