مدير أمن طبرق : القبض على 18 متهم بالتخريب والسرقة لمقر النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عقيد سامي إدريس نصر مدير أمن طبرق لأخبار ليبيا 24 إنه تم القبض على عدد 18متهم بالسرقة والتخريب والتدمير لمقر مجلس النواب وذلك بعد الاقتحام الذي تم ليلة البارحة حيث تم إضرام النار في المبنى بالكامل.

وأكد أن تعهدات تم تسجيلها من ثلاث أولياء أمور احداث من المتهمين الثمانية عشر .

مؤكدا أن البقية تم التحقيق معهم بخصوص السرقة والتخريب وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح أن التحقيق والتحري جاري على البقية المخربة وفور القبض عليهم سيتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأوضح أن التهم التي وجهت للمتهمين ليس التظاهر بل هو الاعتداء على الأملاك العامة .

وأكد أن مبنى مجلس النواب مبنى عام ويخص الدولة والاعتداء عليه وتخريبه يعتبر منافي للقانون ويجب تطبيق القانون على المخالفين.

يشار إلى أن مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق قد تم اقتحامه وتدميره من متظاهرين كانت بدايتهم سلمياً بميدان الشهداء.

ثم انتقلوا إلى مقر مجلس النواب واقتحموه واضرموا النار والبعض منهم قام بالتخريب والسرقة للأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها.

وعلق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، على إضرام المتظاهرون الغاضبون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح صحفي: إن “المجلس بإمكانه الانعقاد في أي مدينة ليبية.

مؤكدا أن المجلس لديه قاعات عديدة يمكنها استخدامها في طبرق.

لافتا إلى أن المجلس ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون.

وأوضح المريمي أن الحرس القائمين على حماية مقر مجلس النواب بطبرق تحلو بالصبر وضبط النفس.

مشيرا أنهم لم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.