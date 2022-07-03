محلل سياسي: لا يحق لعقيلة إصدار الأحكام دون الرجوع للجهات القضائية

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انتقد المحلل السياسي، محمد الأسمر، اتهام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنصار النظام الجماهيري، بحرق مقر مجلس النواب في طبرق.

وقال الأسمر في مداخلة مع قناة العربية الحدث، إنه لا يجب إصدار هذه الأحكام إلا بعد الرجوع للجهات الضبطية والقضائية والنائب العام.

وأضاف الأسمر، ردًا على مزاعم عقيلة صالح، أن أنصار النظام الجماهيري، هم من أحرقوا مقر مجلس النواب، إنه – أي عقيلة صالح- ليس من حقه، وهو رئيس لمجلس النواب، الذي يمثل كل أطياف الشعب الليبي وأنصار النظام الجماهيري هم طيف واسع، ما كان يجب اتهامهم بهذا الشكل.

ما سبب توتر الوضع في #ليبيا الآن ؟ .. الباحث السياسي والاستراتيجي محمد الأسمر يجيب pic.twitter.com/CDFD3xf4U5 — ا لـحـدث (@AlHadath) July 3, 2022

وتابع المحلل السياسي، أن الذين تجمعوا أمام برلمان طبرق، هم من كل أطياف طبرق. متسائلا ماذا يقصد عقيلة صالح، بأنصار النظام السابق، هل يقصد قبائل أحفاد عمر المختار، الذين تجمعوا هناك أم هل يقصد المرابطين الأصلاء.. واستطرد هذا الحراك فيه كل الأطياف.

وشدد محمد الأسمر، نعم كان في الحراك أنصار النظام الجماهيري، ومن يحملون صور القذافي، والمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، لكن كانت موجودة باقي التيارات.

ورفض الأسمر، توجيه الاتهامات في اتجاه مجموعة معين، مع الرفض التام للتخريب والتكسير، وهو عمل مرفوض وغير مقبول، ويجب التعامل معه بالقنوات الشرعية. ولكن هذا لا يعني منع حق الآخرين بالتظاهر ووصفهم بأنصار النظام السابق.