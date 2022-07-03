كريستيان باك: الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة يمهد لانتخابات في ليبيا

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قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان باك أمس السبت في تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الألمانية إذا توصل رئيسا مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق على أساس دستوري، فسيمهد ذلك الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

وأوضح أنه من المهم الآن أن يحلّ مجلسا النواب والدولة، الخلافات المتبقية بينهما بسرعة وبحسن نية.

ودعا باك جميع المسؤولين الليبيين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب.

كما حث كل الأطراف على الانخراط بشكل بناء في المحادثات برعاية الأمم المتحدة.

وذلك بغية إنهاء المأزق الحاصل في السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق للانتخابات.

وأكد باك رفض ألمانيا القاطع للأعمال التي تؤدي إلى عنف أو إلى انقسام أكبر داخل ليبيا.

وذلك مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض تسليمها سلميا إلى سلطة تنفيذية جديدة تُشكل عبر عملية شرعية وشفافة

كما أكد وجوب استعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل دون تأخير.

منوها أنه يجب إدارة الموارد الاقتصادية بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب.

كما حث باك قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة.

وذلك من خلال المشاركة المستمرة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح قد أعرب عن تقديره لحجم المعاناة التي يعانيها الليبيون.

مطالبا الحكومة المكلفة برئاسة، فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عقيلة، في مقابلة مع قناة العربية تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، إن المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف.

مؤكدا أن الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء ومن حقهم التظاهر.