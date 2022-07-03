غوتيريش يدعو الأطراف الفاعلة في ليبيا النأي عن أفعال تزعزع الاستقرار في البلاد

3 يوليو، 2022 1:35 م
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أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

أخبارليبيا24

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار في البلاد.

وحث غوتيريش نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الأطراف الليبية الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي.

وأضاف دوجاريك أن هذا الانسداد السياسي يزيد من تفاقم الانقسام في ليبيا ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

وأكد المتحدث، أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح دوجاريك، أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً، يتعين البناء عليه.

وناشد، جميع المتظاهرين في ليبيا بتجنب أي أعمال عنف، مشددًا على القوات الأمنية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

3 يوليو، 2022 1:35 م
10

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