عقيلة يرد على تصريحات السفير الأمريكي ويكشف عن خبايا اجتماعه بالمشري ويعلق حول الاحتجاجات

أخبار ليبيا 24

أعرب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عن تقديره لحجم المعاناة التي يعانيها الليبيون، مطالبا الحكومة المكلفة برئاسة، فتحي باشاغا، بتلبية احتياجات المواطنين.

وقال عقيلة، في مقابلة مع قناة العربية تابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، إن المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف، والليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء ومن حقهم التظاهر.

وأضاف عقيلة، أن حكومة الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن سبب تردي الخدمات هو استمرار حكومة الدبيبة وعدم تسليمها للسلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب.

حرق مبنى البرلمان

وتعليقًا على قيام محتجين بحرق مقر مجلس النواب في طبرق، قال عقيلة، إن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة، معربًا عن شكره للقوات العسكرية والأمنية على عدم استخدام القوة ضدهم.

وقال عقيلة: “إن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية”، متهما أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان وتحميلهم مسؤولية ذلك.

وأضاف: “سنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته”.

واعتبر عقيلة، أن مطالب المتظاهرين ليس لها علاقة بمجلس النواب وإنما تتعلق بالسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن سيلتقي بشباب من المنطقة الشرقية غدا لاستيضاح الأمور.

اجتماع جنيف

وحول اجتماعه في جنيف مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تحدث عقيلة أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وقال: “لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات ولم أغير اتفاقي مع المشري”، لافتًا إلى أن أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أنه “لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح”.

تصريحات السفير الأمريكي

وتعليقًا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، حول إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، قال عقيلة: “نرفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي ومقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام”.

وتابع: “نرفض أي تدخل في شأن ليبيا ونحترم مصالح الجميع فيها”.