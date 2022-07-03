ستيفاني وليامز: معدل الإحباط ارتفع وازداد في ليبيا

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قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في لقاء بودكاست مع وكالة بي بي سي الأخبارية بشأن المظاهرات التي انطلقت في عدد من الليبية الجمعة لم نرَ مثل هذه المظاهرات منذ أغسطس 2020 عندما خرج المتظاهرون للشوارع محتجين على انقطاع الكهرباء ونقص الخدمات المقدمة.

وأكدت ستيفاني وليامز أن معدل الإحباط ارتفع وازداد الآن ليس بسبب انقطاع الكهرباء فحسب بل جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وردت إرتفاع الأسعار إلى الوضع الجيوإستراتيجي في أوكرانيا، وأيضا جراء تأخير الانتخابات.

وتابعت “فلذلك رأينا حركات شبابية تتجمع معا في طرابلس وطبرق ومصراتة وبني وليد، وحتى في بنغازي”.

وأوضحت أن الناس تجمعوا معا ليطالبوا السياسيين بالعمل معا لإعداد الأساس الدستوري لللانتخابات الذي طال انتظاره.

وذلك يضمن توحيد البلاد وضمان عدم عودتها للانقسام والتجزؤ والصراع.

وأكدت أن عمل المجلسين معا في القاهرة وخلال لقاء جنيف الأخير بين رئيسيهما عقيلة والمشري قرّبهما جدا من خط النهاية.

كما حثت المشري وعقيلة على إكمال العمل وإنجاز خريطة الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت عدم وجود خيار آخر حاليا، متمنية أن يستمع كل الأطراف لصوت الشارع.

وأشارت إلى أن العنف الذي جرى في مجلس النواب بطبرق ليس مقبولا، ويجب حماية حق التظاهر سلميا.

وأكدت أن جهود البعثة الأممية الأخيرة خلال العام الماضي هي المضي بالبلاد قدما نحو إجراء الانتخابات على أساس دستوري.

وذلك تحقيقا لمطالب نحو 3 ملايين ناخب.