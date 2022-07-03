روسيا تعلن السيطرة بشكل كامل على “جمهورية” لوغانسك

3 يوليو، 2022 9:43 م
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وزير الدفاع سيرغي شويغو
وزير الدفاع سيرغي شويغو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت روسيا السيطرة بشكل كامل على أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية بالكامل، والتي اصدر بوتين في شباط الماضي قرارا بالاعتراف بها كجمهورية مستقلة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل”

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد “اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو. القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية”.

إلى ذلك أعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة الوحدات المسلحة المحاصرة هناك.

 

3 يوليو، 2022 9:43 م
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