روبوتات لتعقيم الحرم المكي من الأوبئة المكان الأكثر تعقيما في العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وظفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالسعودية، 11 “روبوت” للتعقيم ومكافحة الأوبئة،

ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيما على مستوى العالم.

كما تعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية جنبات المسجد الحرام كافة، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات.

مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء.

وذلك وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.

*ساعات عمل الروبوت

وتمتلك الروبوتات خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري.

كما يسع الجهاز (23.8) لتر من المواد المطهرة، يستهلك منها (2) لتر كل ساعة،

للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

ويستطيع الروبوت السير لمسافة (3) كيلو مترات متواصله دون تدخل بشري،

ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر.

ومن أهم المميزات أن زاوية الكشف الأمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار.

كما يحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

الجدير بالذكر أن جهاز الروبوت الذكي قد حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

كما يعمل نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات والقضاء على الأوبئة.