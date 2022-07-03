رسميًا.. الكاف يُعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2023

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ “كاف” برئاسة، باتريس موتسيبي، عن تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي من المفترض أن تُقام في كوت ديفوار.

وكان من المقرر أن تقام نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، في يونيو 2023، لكن غزارة الأمطار هذا العام زادت مخاوف الاتحاد من تكرار الموقف العام المقبل، فاستبعدت إقامتها صيفا.

وألمح الكاف قبل أيام لذلك الاحتمال بسبب سوء الأحوال الجوية في كوت ديفوار حيث أن الطقس في هذا الوقت من العام هناك يصاحبه هطول شديد للأمطار وازدياد الرياح.

وبحسب تصريحات موتسيبي اليوم والتي نقلتها شبكة “بي بي سي” البريطانية خلال كونجرس الاتحاد الإفريقي في الرباط بالمغرب، قال: “ستقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهري يناير وفبراير 2024”.

وما تزال تصفيات كأس أمم إفريقيا جارية في الوقت الحالي وستعود في معسكر سبتمبر وأكتوبر المقبلين وكذلك مارس 2023 ولكن ربما هذا التأجيل يجعل الكاف يرحل بعض الجولات للعام المقبل.