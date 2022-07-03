خلال لقائه السفير الإيطالي..المنفي يؤكد التزام الرئاسي بإجراء الانتخابات

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد المنفي خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو على إجراء الاتخابات وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن إجراء الانتخابات يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، مشيراً إلى أهمية استمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته كشف بوتشينو، عن متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساع المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين.