حبس سفير ليبيا لدى إيطاليا بتهمة تحقيق الكسب غير المشروع

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام حبس السفير الليبي لدى إيطاليا احتياطيا، بمتهمة تحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته.

وأوضح المكتب في بيان مساء اليوم الأحد أن النيابة العامة “تصدَّت النيابة العامة للوقائع، التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في مشافي الجمهوريّة الإيطاليّة؛ تجاه بعض أعضاء بعثة دولة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها”.

وقال المكتب: إن “وكيل النيابة بمكتب النائب العام بحث ظروف وملابسات التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة تتمثَّل في إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.

وأشار المكتب إلى أن إجراءات التحقيق أظهرت “أن هناك سلوكاً مؤثَّـماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)؛ وبعض معاونيه؛ ترتَّب عنه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم؛ وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات”.

وأضاف البيان أنه من جملة إجراءات التحقيق؛ تولَّت النيابة العامة” اليوم الأحد، “مباشرة إجراء استجواب رئيس البعثة؛ وواجهته بالأدلة القائمة قبله فيما يتصل بجريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره”.

وأوضح المكتب أن “إجراء الاستجواب تناول أيضا واقعات التصرّف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما؛ وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً”.