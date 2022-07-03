جبريل اوحيدة: حكومة الدبيبة هي من أفشلت الانتخابات

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قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل اوحيدة في تصريحات صحافية تابعتها أخبارليبيا24 إن الجميع يدعم المطالب الشعبية السلمية، لكن الجميع أيضا ضد العبث وتخريب ممتلكات الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن المجلس الرئاسي فشل في مسؤولياته التي أتت بها خارطة الطريق.

ونوه أن المطالب متمثلة في إخراج المرتزقة ومنع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ونوه أن من أفشل الانتخابات هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

مؤكدآ أن حكومته هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تحرك الشارع ليطالب بحقوقه.

وقال متسائلا “إذا كان المجلس الرئاسي في حالة انعقاد دائم، فما الذي سيفعله، وماذا باستطاعته أن يفعل”.

مشيرا إلى أن الرئاسي موجود تحت حماية مجموعات مسلحة إذا غضبت عليه ستخرجه من طرابلس.

وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قد علق على إضرام المتظاهرون الغاضبون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح صحفي: إن “المجلس بإمكانه الانعقاد في أي مدينة ليبية”.

مؤكدا أن المجلس لديه قاعات عديدة يمكنها استخدامها في طبرق.

لافتا إلى أن المجلس ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون.

وأوضح المريمي أن الحرس القائمين على حماية مقر مجلس النواب بطبرق تحلو بالصبر وضبط النفس.

وأنهم لم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.

وأشار المريمي إلى أن مدراء الإدارات في مجلس النواب يحتفظون بنسخ إلكترونية لكافة أعمالهم داخل البرلمان.

والتي تعرضت للحرق والتخريب والعبث أثناء دخول المتظاهرين للمبنى.

وأكد المريمي أن عددا من المدن منها طبرق ودرنة والبيضاء تتجهز السبت لإلقاء بيانات تؤكد فيها أنها ضد ما حدث ليلة الجمعة من تخريب وعبث لا يمثل إلا من قام به.