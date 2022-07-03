تكتل إحياء ليبيا يقترح تسليم كافة السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء

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اقترح تكتّل إحياء ليبيا، اليوم السبت، تسليم كافة السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه.

وطالب التكتل، بتسليم كافة السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا ودون أي تأخير. وحلّ جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا التكتل إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لجنة تنفيذية مهنية تسييرية تقوم بتقديم الخدمات للشعب الليبي ودفع مرتباته ودعمه، وتنفيذ كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

وقال يُصدر المجلس الأعلى للقضاء كافة المراسيم والقوانين واللوائح اللازمة لإجراء الانتخابات، ويُصدر القوائم النهائية للمترشحين، ويُلزم المفوضية العليا للانتخابات بتطبيقها وإنفاذها بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأي حالٍ من الأحوال.

وأضاف التكتل، في مقترحه، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على أعمال المفوضية العليا للانتخابات، وعلى احترام وتنفيذ نتائج الانتخابات.

واقترح، أن يكلف المجلس الأعلى للقضاء اللجنة 5 + 5 بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني على كامل التراب الليبي مع كافة القوى العسكرية والمسلحة والشرطيّة والأمنية لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها.

وكما اقترح، أن يقوم بالإشراف الوطني على أي تنسيقات مع البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والمدنية النزيهة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها. ويسلّم المجلس الأعلى للقضاء السلطة التنفيذيّة للرئيس المنتخب للبلاد، والسلطة التشريعية للبرلمان المنتخب الجديد في موعدٍ أقصاه 31 يناير 2023، بعد قسمهم اليمين أمامه، ويعود المجلس إلى دوره الأصلي كسلطة ثالثة قضائية فقط.

واقترح التكتل، أنه خلال فترة توليه لكافة السلطات في البلاد، يعين المجلس الأعلى للقضاء لجانا قضائية لحراسة وإدارة مقدرات الشعب الليبي النفطية والمالية والاستثمارية والعقارية لضمان عدم العبث بها، وعدالة الإنفاق العام على كافة شرائح الشعب دون تفرقة أو تمييز.