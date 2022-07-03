تحرير باكستانيين اختطفا في إحدى مزارع صبراتة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأحد، تحرير شخصين يحملان الجنسية الباكستانية كانا محتجزين في مزرعة جنوب مدينة صبراتة بعدما خطفهما مجهولون، مؤكدة تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وقالت المديرية في بيان لها، إن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة العلالقة من قبل سائق مركبة أجرة مفاده قيام مجهولين بخطف شخصين من الجنسية الباكستانية كان يقوم بنقلهما.

وأضافت المديرية أن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة قاموا على الفور بجمع المعلومات عن الواقعة وتحديد مكان المخطوفين.

وأوضحت المديرية أن المخطوفين كانا محتجزين داخل إحدى المزارع أقصى جنوب مدينة صبراتة.

مؤكدة تحريرهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما لا يزال البحث جاريًا عن الجناة لضبطهم.