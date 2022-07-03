نجل زعيم “القاعدة” يتحول إلى فنان محترف من كهوف أفغانستان لـمعارض باريس

انكب عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم “القاعدة” السابق أسامة بن لادن، طول فترات الحجر المنزلى على الرسم، وشكلت لوحاته محور معرض يقام في فرنسا.

ووسط تزايد الطلب على أعماله، وبينما يشيد بمناخ الحرية في باريس، يقول الرجل ذو الشعر الطويل إن “جزءا منه لا يزال يعيش في أفغانستان”.

وأضاف نجل أسامة بن لادن: “كنا نمضي وقتنا خلال فترة الحجر داخل المنزل من دون القيام بأي أمر مهم”.

وتابع: “كانت زوجتي ترسم وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط”.

وأضاف: “تعلمت الرسم استنادا إلى مقاطع فيديو شاهدتها في يوتيوب، وأحببت هذا الفن، وأصبح الرسم أكثر ممارسة مثيرة للاهتمام عندي”.

وتمثل لوحات عمر بن لادن، المعروضة في فرنسا، والتي لا يتجاوز مقاسهاها (60*80) سنتيمترا، انعكاسا لذكريات طفولته ومراهقته.

فقد أمضى عمر سنوات حياته الأولى في مسقط رأسه في السعودية.

* طفولة أفغانستان

وفي هذا الشأن يقول نجل بن لادن: “انتقلنا إلى العيش مع والدي في السودان عندما كنت أبلغ 10 سنوات، قبل أن نغادر بعد 4 سنوات إلى أفغانستان”.

ويظهر هذان البلدان بقوة في أعمال عمر بن لادن، إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في رسمها اللون الأحمر وهي موجودة في أفغانستان.

ويصف عمر أفغانستان بأنها بلد مذهل، موضحا أن الأحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات والموت، وهو ما يشكل أصعب مرحلة في حياته.

واعتبر أن اللوحة تصبح بعد رسمها جزءا من صاحبها، قائلا “جزءا مني لا يزال يعيش في أفغانستان”.

وبعد 5 سنوات في هذا البلد، الذي يحتفظ منه بذكريات مميزة، ترك عمر والده في الـ19 من عمره ليبدأ حياة جديدة.

وتنقل خلالها بين عدد كبير من الدول العربية من بينها السعودية، حتى استقر في فرنسا منذ عام 2016، وبالتحديد في منطقة نورماندي.

* جائحة كورونا

وبسبب ظروف جائحة كورونا، ألغي معرض لرسومات عمر بن لادن بسبب الحجر الصحي.

ولكن هذه المرة، عُرضت نحو 30 لوحة تتميز غالبيتها بكثرة الألوان في سوق ضخمة تعرض سلعا مستعملة.

وينتاب عمر الذي يوقع رسوماته بـ”OBL” شعور بالرضا عندما يرسم.

وقال : “سأشعر بسعادة أكبر إن نجحت، وإن لم أحقق نجاحا سأعيد الكرة”.

ويتراوح سعر لوحات عمر الصغيرة بين 750 و800 يورو، بينما يبلغ سعر الكبيرة منها بين 2000 و2500 يورو.

أما الطلاب الذي رغبوا في شراء أعمال عمر فقد بيعت اللوحات لهم بالتقسيط.

وعن حياته الجديدة، يقول نجل بن لادن: “الناس يحكمون عليّ أحيانا استنادا إلى هوية والدي، لكنني أشعر هنا بحرية كبيرة”.

وتابع: ” أنا هنا معفى من أي مسؤولية عن تصرفات والدي، لا أحد يحكم عليّ، بل يحترمونني ويتركونني أعيش بسلام. وهنا في فرنسا أصبحت فنانا”.