السني يعلق على المظاهرات التي تشهدها عدد من المدن الليبية

أخبارليبيا24

علق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، على المظاهرات التي تشهدها مدن ليبية عدة للمطالبة بتغيير الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات.

وقال السني في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”أحياناً يكون من الصعب إنهاء أزمة مباشرة”.

واستطرد السني في تغريدته :”ولكن لا يعني ذلك أبداً الاستسلام واليأس الأمل في التغيير حق مشروع، ودوام الحال من المحال”.

وشهدت عدد من المدن الليبية مظاهرات واسعة للمطالبة بتغيير الأجسام السياسية في البلاد واحتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية والتأكيد على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.