الدبيبة يتراجع عن إقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

أخبار ليبيا 24

تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عن قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم 302 لسنة 2022 يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وأيضا نصت ذات المادة على الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022.

وفي 26 يونيو المنصرم قرر الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكلف رئيس الحكومة، مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء إلى حين انعقاد مجلس أمناء الشركة.

وشكل الدبيبة لجنة تحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف، على أن تتولى اللجنة التحقيق في تأخر شركة الكهرباء من إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة السابق.

ويأتي القرار في ظل تطور أزمة الكهرباء في كل المدن الليبية حيث وصلت ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة، وسط عجز للحكومات المتتالية من حل أزمة الكهرباء.