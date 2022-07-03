أسماك القرش تهاجم السياح في مصر مصرع سيدتان في الغردقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة البيئة المصرية، مصرع إمرأتان جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش.

وكشف بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” عن تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش.

وذلك أثناء ممارستهم رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

وأوضح البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث،

كما يقوم الفريق باستكمال مهام عمله للتوصل، بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش.

وتسبب في الحادث تجاه السيدتين، ولم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين.

من جانبه أصدر محافظ البحر الأحمر جنوب قرارا بإغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة 3 أيام.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش، وإصابة سائحة نمساوية ببتر في الذراع اليسرى.

ويتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر بشكل واسع، مقطع فيديو باعتباره شريط الحادث.

يظهر الفيديو شخصا في المياه يستغيث ومحاط ببقعة من الدماء،

لكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من حقيقة الفيديو، الذي لم يظهر هجوم القرش.

*حوادث سابقة

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وتم العثور في عام 2018، على بقايا جثة سائح تشيكي على أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.

كما قتل عام 2015 سائح ألماني خمسيني بعدما هاجمته سمكة قرش،

وحينما كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرق البلاد.

وقتلت في أواخر عام 2010 سائحة ألمانية سبعينية وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة،

في ثلاث هجمات لأسماك القرش في مدينة شرم الشيخ السياحية.