مدير شركة الكهرباء يُعلن عودة محطة مصراتة للخدمة

أخبار ليبيا 24

قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء، محمد إسماعيل، إن محطة مصراتة ستدخل للعمل بقدرة 200 ميغاوات بعد ظهر اليوم السبت.

وفي بحسب ما نقلت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، قال إسماعيل: “إن المحطة تعود للعمل بعد إجراء الصيانة اللازمة لتصل كامل قدرتها ليلًا بنحو 350 ميغاوات، ولا يزال العمل جاريًا في بقية المحطات”.

وأعلن إسماعيل الأسبوع الماضي عن خطة الـ 30 يوما لإدارة قطاع الكهرباء، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق.

ويأتي ذلك عقب مطالبة حراك شبابي في مظاهرة بالعاصمة طرابلس، الجمعة، بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وجاء خروج المظاهرات، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

واندلعت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العاصمة وجميع المدن الليبية، والتي زادت حدتها هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمعالجتها.