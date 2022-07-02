مؤكدة أنها مع مطالب المتظاهرين.. سلطنة المسماري تُحمل الأجسام السياسية مسؤولية تدني الأوضاع المعيشية

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أنها مع مطالب المتظاهرين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن؛ وذلك لخروج البلاد من الانسداد السياسي.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، فندت المسماري الأنباء المتداولة حول رفضها خروج الشعب في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ولفتت المسماري إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد شائعات.

وحملت المسماري، كافة الأجسام السياسية مسؤولية تدني الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

وكان قد أضرم متظاهرون غاضبون، مساء الجمعة، النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق؛ وذلك عقب اقتحامه بعد أن تجمع العشرات أمام المبنى للمطالبة بحل المجلس وإجراء الانتخابات وتحميل كافة الأجسام السياسية المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد.

وطالب، حراك شبابي في مظاهرة بالعاصمة طرابلس، الجمعة، بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وجاء خروج المظاهرات، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل.

واندلعت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العاصمة وجميع المدن الليبية، والتي زادت حدتها هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بمعالجتها.