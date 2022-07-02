مؤسسات المجتمع المدني بنغازي تحمل النواب مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد

أخبارليبيا24

حملت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء بنغازي، الخميس مجلس النواب المسؤولية عن الأزمة التي تمر بها البلاد.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لهم مجلس النواب بسرعة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت.

وأوضحت أن مجلس النواب يظل هو الجسم التشريعي والشرعي حتى عقد الانتخابات بشكل سريع للخروج من هذا المختنق.

وأكدت مؤسسات المجتع المدني ونشطاء بنغازي أنهم مع حق التظاهر السلمي ورفض التكسير والتخريب الممنهج لمؤسسات وممتلكات الدولة الليبية.

ورحبت بعقد جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري في مدينة بنغازي، مؤكدين على ضرورة عقد الانتخابات في أسرع وقت.

وكانت عدد من المدن الليبية شهدت الجمعة خروج المتظاهرين للمطالبة بإزالة كافة الأجسام الموجودة على الساحة والتوجه بشكل فوري إلى الانتخابات للخروج بالبلاد من الأزمات المتواصلة التي تمر بها