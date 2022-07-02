ليبيا تشارك في مناورات “فينيكس أكسبرس 22” العسكرية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة أن ليبيا شاركت إلى جانب 11 دولة أخرى في مناورات فينيكس أكسبرس 22 العسكرية .

ونقلت السفارة الأميركية في ليبيا عن قيادة القوات البحرية الأميركية أن المناورات تهدف للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل.

شاركت #ليبيا، إلى جانب 11 دولة حليفة وشريكة، في مناورات فينيكس أكسبرس 22 للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل. https://t.co/DZ6HPRlUuE — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 1, 2022

وشاركت ليبيا العام الماضي في التمرين البحري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبريس 21″، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وتشارك في التمرين الذي استضافته تونس 4 بوارج عسكرية تابعة لجيش البحر التونسي.

و 5 بواخر عسكرية أجنبية، و130 ضابطا ينتمون لاثنتي عشرة دولة، إلى جانب الدولة المضيفة، وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.