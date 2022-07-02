ليبيا تشارك في مناورات “فينيكس أكسبرس 22” العسكرية

2 يوليو، 2022 8:28 م
4
مناورات فينيكس أكسبرس 22
مناورات فينيكس أكسبرس 22

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة أن ليبيا شاركت إلى جانب 11 دولة أخرى في مناورات فينيكس أكسبرس 22 العسكرية .

ونقلت السفارة الأميركية في ليبيا عن قيادة القوات البحرية الأميركية أن المناورات تهدف للعمل معًا لتعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل.

وشاركت ليبيا العام الماضي في التمرين البحري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبريس 21″، بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وتشارك في التمرين الذي استضافته تونس 4 بوارج عسكرية تابعة لجيش البحر التونسي.

و 5 بواخر عسكرية أجنبية، و130 ضابطا ينتمون لاثنتي عشرة دولة، إلى جانب الدولة المضيفة، وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

2 يوليو، 2022 8:28 م
4

مقالات ذات صلة

ثابت يشارك في الاجتماع التشاوري

ثابت يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت

2 يوليو، 2022 8:47 م
تيار "بالتريس"

تيار “بالتريس” يعلن نصب خيام في ميدان الشهداء بطرابلس

2 يوليو، 2022 8:09 م
القبض على نيجيريين

القبض على نيجيريين يقومان بالاتجار في البشر في طرابلس

2 يوليو، 2022 8:06 م
نيكولا أورلاندو

المبعوث الإيطالي إلى ليبيا: التظاهرات جرس إنذار للطبقة السياسية بأكملها

2 يوليو، 2022 7:53 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى