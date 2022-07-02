شركة الكهرباء تُعلن تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة

2 يوليو، 2022 3:53 م
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الشركة العامة للكهرباء محطة مصراتة
محطة مصراتة الغازية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء مصراتة المزدوجة الخدمة بقدرة 30 ميغاوات تمهيدًا لدخول مولد البخار الخاص بها على الشبكة الكهربائية للوصول بكامل قدراتها الإنتاجية والتي تقدر بـ350 ميغاوات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونوهت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، بالاستجابة السريعة من قبل شركة سيمينس لمعالجة وصيانة العطب الخاص بالخادم الرئيسي لتشغيل وحدات محطة مصراتة للدورة المزدوجة.

يأتي ذلك عقب إعلان مدير عام الشركة العامة للكهرباء، محمد إسماعيل، في وقت سابق اليوم إن محطة مصراتة ستدخل للعمل بقدرة 200 ميغاوات بعد ظهر اليوم السبت.

وقال إسماعيل: “إن المحطة تعود للعمل بعد إجراء الصيانة اللازمة لتصل كامل قدرتها ليلًا بنحو 350 ميغاوات، ولا يزال العمل جاريًا في بقية المحطات”.

وأعلن إسماعيل الأسبوع الماضي عن خطة الـ 30 يوما لإدارة قطاع الكهرباء، في ظل تفاقم أزمة انقطاع التيار وارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 8 ساعات يوميًا في بعض المناطق.

2 يوليو، 2022 3:53 م
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