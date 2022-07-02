إحذر.. هذه أبرز أعراض سرطان الدماغ بعد إصابة نجمة أسترالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقت المغنية الأسترالية فيكتوريا بولونينا خبرا صادما والذي يفيد بإصابتها بسرطان الدماغ.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت فيكتوريا تعاني من الصداع الشديد لعدة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن فيكتوريا (31 عاما) كانت تعاني من الصداع النصفي والتعب وضباب الدماغ، وفي وقت لاحق أصبحت غير قادرة على الحركة.

وفي أبريل الماضي، قررت فيكتوريا بولونينا إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد أن أصبح الصداع لا يطاق.

وكشف الأطباء أن الورم في دماغها كان ينمو منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكن الأعراض الشديدة لم تظهر إلا خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات صحفية، قالت فيكتوريا بولونينا: “كنت أعتقد أن عقلي سينفجر.. كنت أصرخ من شدة الألم”.

وأضافت: “كنت في بعض الأحيان أفقد القدرة على الإدراك.. لا أفهم سبب تواجدي في مكان معين ومن أنا وما إذا كان يجب أن أغادر أم أبقى”

وخضعت المغنية الأسترالية لعملية جراحية لإزالة الورم، ثم قضت 12 شهرا من العلاج الكيميائي والإشعاعي.

وفي نصيحة لها قالت فيكتوريا: “رسالتي للجميع هي إعطاء الأولوية دائما للصحة، لا تأخير ولا إلغاء للفحوصات المهمة أو المواعيد الطبية”.

وتأتي شهرة المغنية الأسترالية بعد مشاركتها في مسابقة “ذا فويس” قبل 10 سنوات،

كما حافظت على مسيرتها المهنية في مجال التدريس.