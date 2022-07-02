زياد دغيم: أدعو زملائي من النواب والدولة لاستقالة جماعية

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قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات صحافية عقب المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن الليبي أمس الجمعة “أدعو زملائي النواب وأعضاء مجلس الدولة لاستقالة جماعية احترامًا لإرادة الشعب واستقرار ليبيا”.

وأوضح أن النواب يشتركون مع الشعب في حالة الإحباط من المجلسين ورئاستهما والفشل المتعمد والمتكرر.

مؤكدا أنه بعد احتجاجات أمس ندعو المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته ووضع آليات للخروج من المأزق السياسي الحالي.

مؤكدا حدوث ذلك وفق المقترح الأمريكي الواقعي.

ودعا دغيم الشعب الليبي لدعم المجلس الرئاسي وقراراته المرتقبة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أدانت قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت الرئاسة أن هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأوضحت أن للمواطنين الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقديرها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية.

فضلا عن حقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشارت رئاسة مجلس إلى أن المجلس يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات.

وذلك بغية عودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.

كما علق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أمس السبت على الأحداث والمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي”.

وأضاف عضو الرئاسي :”المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

‏وأكد اللافي بالقول :”المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم”.