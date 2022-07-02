ربيعة أبوراص: النواب في انعقاد مستمر والمجلس لايتحمل كامل المسئولية

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أكدت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص أن أعضاء مجلس النواب في انعقاد مستمر ودائم عبر تقنية الزوم منذ أنتهاء جلسات القاهرة وجنيف ويبحثون عن آليات لتحديد موعد انتخابات برلمانية فقط وفق قانون انتخابات 2012 او وفق قانون انتخابات 2014.

وأوضحت أن المجلس حاليا يعمل على التجهيز لعقد جلسة للخروج من مأزق القوة القاهرة.

منوهة أن ذلك تسبب فيه جملة من الأسباب والعراقيل والأطراف.

وأشارت إلى أن مجلس النواب لا يتحمل المسؤولية كاملة في مايحصل اليوم من أخفاقات.

مؤكدة أن من يتحمل كل هذه الاخفاقات هي الحكومات التي تملك المال و أدوات التنفيذ وتملك المؤسسات.

فضلا عن الأطراف التي تملك السلاح وتسيطر على مساحات شاسعة ويقع تحت سلطتها المواقع النفطية وجزء كبير من القواعد العسكرية والحدود.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أدانت قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت الرئاسة أن هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأوضحت أن للمواطنين الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقديرها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية.

فضلا عن حقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشارت رئاسة مجلس إلى أن المجلس يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات.

وذلك بغية عودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.