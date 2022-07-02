رئاسة مجلس النواب تدين أعمال تخريب وحرق مقار الدولة

أخبارليبيا24

أدانت رئاسة مجلس النواب قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب أن هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأكدت رئاسة مجلس النواب على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقدريها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الأجال.

وأشارت رئاسة مجلس النواب إلى أن مجلس النواب يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.