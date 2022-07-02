ثابت يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت

2 يوليو، 2022 8:47 م
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ثابت يشارك في الاجتماع التشاوري
ثابت يشارك في الاجتماع التشاوري

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت المندوبية الليبية لدي جامعة الدول العربية أن مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، السفير عبدالمطلب ثابت، ترأس وفد ‎ليبيا المشارك في ‎الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة اللبنانية ‎بيروت.

وأوضحت المندوبية الليبية إلى أن الاجتماع بحث الذي عقد، اليوم السبت، القضايا العربية، وآلية وضع الحلول لها، من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجه منطقتنا العربية، في إطار العمل العربي المشترك.

كما ناقش وزراء الخارجية العرب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

2 يوليو، 2022 8:47 م
14

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