تيار “بالتريس” يعلن نصب خيام في ميدان الشهداء بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن تيار “بالتريس” اليوم السبت، اعتزامه الاستمرار في التظاهر بجميع الميادين الليبية بعد اجتماع مع المجلس الرئاسي في ليبيا.

وأوردت قناة “العربية” عن تيار “بالتريس” الليبي قوله “بعد اجتماع مع المجلس الرئاسي قررنا مواصلة المظاهرات في كل المدن.”

وكان المحتجون في العاصمة طرابلس، هددوا، اليوم السبت، بالدخول في “عصيان مدني” حال عدم البدء في تنفيذ مطالبهم السياسية والخدمية.

وأعلن تيار بالتريس، التوجه لنصب خيام في ميدان الشهداء بطرابلس .