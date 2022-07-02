بعد شراء “تويتر”.. ماذا غرد أيلون ماسك نعي وصورة مع البابا وشعور بالضجر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

غرد الملياردير الأميركي، إيلون ماسك مجددا على موقع “تويتر” الذي اشتراه أخيرا، بعد فترة صمت بلغت 10 أيام.

ونشر إيلون ماسك صورة تجمعه وأبناؤه مع البابا فرانسيس على “تويتر”.

وعلق على الصورة قائلا: “تشرفت بلقاء البابا أمس”.

وبجانب صورة البابا، نشر ماسك عدة تغريدات تناولت صورته أثناء حفلة تنكرية في مدينة البندقية الإيطالية وشعوره بالضجر.

كما نعى اليوتيوبر”تيكنو بليد”، الذي توفي عن عمر 23 عاما بسبب السرطان.

ونالت تلك التغريدات تفاعلا كبيرا من جانب متابعي الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، والذين يبلغون أكثر من 100 مليون متابع.

وحصدت تغريدة “الضجر” على نحو 22 ألف تعليق، بينما حصدت صورته مع البابا نحو 10 آلاف تعليق.

وكشفت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن الأطفال الأربعة الذين ظهروا مع البابا وماسك هم أبناء الأخير.

ويأتي لقاء ماسك مع بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى ايطاليا والتي لم يعلن عنها مسبقا، ولم يعرف ما الذي ناقشاه خلال لقائهما.

ويعد أيلون ماسك من أثرى أثرياء العالم، ومن المعروف عنه أنه يكتب تغريدات قصيرة للغاية، وأقل بكثير من الحد الذي يتيحه موقع “تويتر”.

وكان ماسك قد أعلن شراء موقع “تويتر” لقاء مبلغ وصل إلى 44 مليار دولار.