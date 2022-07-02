تعليقا على حرق مجلس النوب.. بلدية طبرق: المطالبة بالحقوق المشروعة يتم بالتظاهر السلمي

2 يوليو، 2022 2:47 م
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بلدية طبرق حرق مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبرت بلدية طبرق، اليوم السبت، عن استنكارها لأعمال التخريب والنهب التي طالت مقر مجلس النواب بالمدينة؛ وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار بمقر المجلس أمس الجمعة.

وطالبت البلدية في بيان لها المتظاهرين بالتظاهر السلمي وعدم حرق أو تخريب ممتلكات الدولة الليبية.

وأكدت البلدية على أن المطالبة بالحقوق المشروعة وما يحتاجه الشعب الليبي يتم بالتظاهر السلمي.

ودعت البلدية كافة المواطنين إلى الحفاظ على المباني والمعدات والأجهزة في كل المقرات الحكومية في كل أنحاء البلاد؛ لافتة أنها ملك لكل الليبيين.

2 يوليو، 2022 2:47 م
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