الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: مطالب المتظاهرين مشروعة وعلى كافة الأطراف إيجاد حل سياسي شامل

أخبار ليبيا 24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم السبت، كافة الأطراف والكيانات السياسية بالالتفات لمطالب الليبيين وأخذها على محمل الجد، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة.

ودعت اللجنة في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إلى احترام إرادة 2 مليون ونصف مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الانتخابات ويتطلعون إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

ولفتت اللجنة إلى أن الشعب الليبي سئم من استمرار الوضع الراهن وما ترتب عليه من تعميق للأزمة السياسية وما لها من آثار وتداعيات كارثية على الوضع الإنساني للمواطنين.

وأكدت اللجنة على مشروعية مطالب المتظاهرين بعموم البلاد، داعية كافة الأطراف والكيانات السياسية بالعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحالة الانسداد والانقسام السياسي القائم؛ بما يلبي آمال وتطلعات ومطالب الليبيين بالتغيير والإصلاح وإجراء انتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والأزمة الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها .

وأوضح البيان أن الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية كفلت للمواطنين حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير للمطالبة بحقوقهم.

وعبرت اللجنة عن شديد إدانتها حيال الأعمال التخريبية والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والعبث بها، والتي استهدفت العديد من المرافق العامة بعدة مدن شهدت الاحتجاجات والتظاهرات يوم أمس الجمعة.

وأكدت اللجنة رفضها الكامل للجوء لأعمال العنف والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو اللجوء إلى الحرق والتدمير في المظاهرات.

وقالت اللجنة أنه يستوجب الالتزام بسلمية المظاهرات، لافتة إلى أن انتهاج نهج العنف والشغب يُفرغ المظاهرات من محتوها وينزع عنها المشروعية ويُعرض المشاركين فيها للملاحقة القانونية.

واستنكرت اللجنة، تفريق المتظاهرين السلميين والتلويح باستخدام العنف ضدهم بمدينتي طرابلس وإجدابيا، المطالبين بعدد من الحقوق والمطالب المشروعة.

لافتة إلى أن ذلك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي المكفول بموجب القواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية.