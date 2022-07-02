اللافي: الرئاسي لن يخيب آمال الشعب الليبي

أخبارليبيا24

علق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت على الأحداث والمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال اللافي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي”.

وأضاف عضو الرئاسي :”المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

‏وأكد اللافي بالقول :”المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم”.

وخرج حراك لمجموعة شباب بالتريس بمدينة طرابلس في تظاهرة سلمية أمام ساحة الفندق الكبير استجابة لدعوات التظاهر اليوم الجمعة.

وطالب الحراك بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

كما شهدت مدن طبرق وبنغازي مظاهرات تطالب بخروج الجميع من المشهد السياسي والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.