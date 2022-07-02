القيادة العامة تؤيد مطالب الحراك الشعبي وتدعو لوضع خارطة طريق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تأييدها مطالب “الحراك الشعبي”، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية.

وقالت في بيان اليوم السبت، والذي تلاه الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري. “تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين ، وانطلاقاً من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصاً منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب ، ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة ”.

وعدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دعواتها ورسائلها إلى الحراك الشعبي في “عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة. والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب، ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث، وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطة للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء”.

ودعت القيادة العامة الشعب الليبي إلى “تنظيم تظاهرة المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد”.

وأكدت القيادة العامة للجيش أنها ستتخذ “الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين”.

وكان متظاهرون قد اقتحموا مقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد، أمس الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجا على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية، وطالب المتظاهرون بإسقاط مجلس النواب.