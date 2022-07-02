السفارة الأمريكية: ليبيا ضمن 11 دولة شاركت في مناورات فينيكس أكسبرس 22

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‏أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا على حسابها بالتويتر أمس الجمعة أن ليبيا شاركت إلى جانب 11 دولة حليفة وشريكة، في مناورات فينيكس أكسبرس 22.

وأوضحت أن ذلك يأتي للعمل على تعزيز الثقة بين الدول المشاركة من خلال تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل.

وفي سياق أخر حملت السفارة البريطانية مجلسي النواب والدولة الإخواني مسؤولية الاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات.

وأشادت السفارة في تغريدة لها بجهود المستشارة الخاصة للأمين العام ورحبت بقيادتها المستمرة في ليبيا.

وقالت السفارة البريطانية “يقع العبء على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات تعكس رغبات جميع الليبيين في التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة”.

في المقابل دعت السفارة الإيطالية مجلسي النواب والدولة إلى تسوية الخلافات المتبقية بسرعة.

وذلك من أجل تمهيد الطريق بشكل ملموس لإجراء انتخابات.

ورحبت السفارة في سلسلة تغريدات لها بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بين رؤساء مجلسي النواب والدولة في جنيف.

مؤكدة حدوث ذلك بفضل القيادة والوساطة التي لا تعرف الكلل.

وأشارت إلى أن الاتفاق النهائي قريب جدا الآن، داعية ندعو المؤسستين إلى تجنب المفاوضات المفتوحة.

داعية لتسوية الخلافات المتبقية بسرعة من أجل تمهيد الطريق بشكل ملموس لإجراء انتخابات لصالح الشعب الليبي.

وأكدت السفارة دعم ايطاليا الثابت لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

مجددة دعوتها لجميع الجهات الفاعلة للحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض.

ورفض الأعمال التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار أو مزيد من الانقسامات ، ومتابعة الحوار والتسوية.