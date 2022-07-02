الدبيبة: أضم صوتي للمتظاهرين على الجميع الرحيل

2 يوليو، 2022 12:46 ص
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عبدالحمد الدبيبة
عبدالحمد الدبيبة

أخبارليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تأييده للمظاهرات التي شهدتها عدد من المدن الليبية مساء الجمعة.

وقال الدبيبة في منشور على “فيسبوك” :”أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات “.

وأضاف رئيس الحكومة :”الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.

وشهدت مدينة طبرق الجمعة اقتحام المتظاهرين لمقر مجلس النواب مطالبين برحيل الجميع، كما شهدت العاصمة طرابلس اقتحام مقر رئاسة الوزراء والهتاف برحيل الدبيبة.

وكان الليبيين أعلنوا الأيام القليلة الماضية تحديد يوم الجمعة 01 يوليو للخروج في مظاهرات شعبية احتجاجا على سو الأوضاع المعيشية، ولإسقاط كل الأجسام على الساحة السياسية، وإجراء الانتخابات.

2 يوليو، 2022 12:46 ص
18

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