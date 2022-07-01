2.5 مليار يبحث الدبيبة مع التومي آلية صرفها وتوزيعها على البلديات

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مساء أمس الخميس، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزراية بشأن وضع الأسس والضوابط لتوزيع مبلغ 2.5 مليار على البلديات الذي اقره مجلس للوزراء في وقت سابق وشكل لجنة وزارية لوضع ضوابط لتوزيعه.

كما ناقش الدبيبة الاجراءات المتخذة بشان نقل الاختصاصات في ملفات أخرى.

وذلك بعد الحزمة الأولى التي كان لها الأثر الإيجابي في تفعيل الإدارة المحلية.

وأكد بدر الدين التومي لرئيس الوزراء بأن اللجنة انتهت من وضع التصور العام للتوزيع.

وذلك وفق معايير علمية تراعي الجغرافيا وعدد السكان، والمحافظة على معيار التساوي.

مؤكدا أن العمل يجري على نقل اختصاصات بعض القطاعات والمستهدف حاليا من الرعاية الصحية الأولية.

وكان الدبيبة قد أكد على ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة من العام المالي الجاري قبل عيد الأضحى المبارك.

فضلا عن ضرورة العمل على استكمال بقية الأشهر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع وزير المالية المكلف، محمد الشهوبي.

وضم الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك.

فضلا عن خلق تعاون محلي مع مصلحة أملاك الدولة.

وشدد الدبيبة على ضرورة التوزيع العادل لللإيرادات من خلال دعم البلديات ماديا وإدارياً.

ونقل الاختصاصات، وصرف المخصصات المالية لها بشكل مباشر.

فضلا عن متابعتها فنياً وقانونياً عن طريق وزرة الحكم المحلي.