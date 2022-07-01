وكيل وزارة العمل يبحث مع مسؤولي مؤسسة النفط اتفاقيات التدريب

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بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام بحكومة الوحدة الوطنية علي الهادي الماقوري خلال اجتماعا مع عدد من المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط تنظيم العمل من حيث التدريب وآليات عمل العمال الأجانب .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تلتزم الشركات العامة بقطاع النفط بإبرام اتفاقيات التدريب أثناء العمل.

فضلا عن تسوية الالتزامات السابقة والتنبيه على الشركات بعدم تشغيل الاجانب بتأشيرة المهمة.

كما تم الاتفاق على الإسراع في اعتماد ملاكات الخاصة بالشركات حسب ما نصت عليه القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وأيضا التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل في حملات التوظيف من خلال منظومة الباحثين بمركز التوثيق والمعلومات.

وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ توفر فرص العمل امام الباحثين عنها.

في حين حضر الاجتماع مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأيضا مدير مكتب استخدام النفط ومدير الادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة مدير إدارة القوى العاملة بالمؤسسة ورئيس قسم الاحتياجات.

في سياق ليس ببعيد أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه الاتحاد العام لعمال النفط واتحاد عمال الخليج حرص المؤسسة على توفير كل الخدمات التي يستحقها العاملون بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صنع الله أمس الأربعا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

الاجتماع ضم رئيس اتحاد عمال شركة الخليج العربي للنفط عبد الحافظ رمضان، وعضو اتحاد عمال شركة الخليج عبد المنعم فرج.

في حين ضم رئيس اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية صالح البرغثي.

وتم بحث عدداً من المواضيع التي تهم العاملين بشركة الخليج.

في حين استعرض ممثلو اتحاد عمال الخليج المشكلات والصعوبات التي تواجههم.