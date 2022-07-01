وصول 75 مليون دينار سيولة نقدية إلى شرق ليبيا

1 يوليو، 2022 4:08 م
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مصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية

أخبار ليبيا24

شرع، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، في إرسال 75 مليون دينار سيولة إلى مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

ووصلت الشحنة إلى مطار بنينا الدولي، وستوزع على فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار وذلك في إطار خطة السيولة المتفق عليها مع المصارف التجارية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبذلك يصل إجمالي الشحنات التي تم نقلها خلال الأسبوعين الماضيين إلى قرابة 700 مليون دينار.

وسيعمل الفريق المُختص خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع المصارف بالاستمرار في نقل شحنات إضافية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لمناطق غات وأوباري والكفرة.

1 يوليو، 2022 4:08 م
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