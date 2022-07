هل سيعود جوني ديب إلى بطولة قراصنة الكاريبي ؟

نفى أحد ممثلي النجم جوني ديب الشائعات التي تفيد بعودة ديب إلى سلسلة قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean من إنتاج شركة ديزني.

وانتشرت شائعات مفادها أن ديب كان على وشك إعادة تمثيل دور الكابتن جاك سبارو بعد أن أفاد منفذ الأخبار الأسترالي PopTopic بصفقة مزعومة ستشهد عودة الممثل إلى العمل مقابل حوالي 300 مليون دولار.

وقال ممثل جوني ديب إنه تم اختلاق وجود هذه الصفقة ولا صحة لها، وكانت إمكانية عودة ديب إلى السلسلة موضوع شهادة أدلى بها خلال محاكمة “التشهير” بين ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، وسئل ديب “إذا أتت ديزني إليك بمبلغ 300 مليون دولار، هل ستعود إلى العمل مع ديزني؟”. وأجاب لا، لن أعود.

وكان ديب قد استبعد من فيلم Pirates of the Caribbean بسبب التهم التي وجهتها إليه زوجته السابقة بالعنف المنزلي.

ولعب ديب دور الكابتن جاك سبارو في خمسة أفلام، بما في ذلك فيلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales لعام 2017.

ويجري العمل حاليا على إنتاج فيلمين إضافيين من فيلم Pirates ويود العديد من محبي النجم رؤيته في الأجزاء الجديدة بعدما قدم شخصية مميزة استطاع من خلالها اكتساب قلوب الجميع.

ووقع عدد من محبي ديب عريضة على الإنترنت تطالبه بالعودة إلى بطولة العمل وشارك في العريضة أكثر من 800 ألف شخص حول العالم.