مفوضية اللاجئين تكشف إجلاء 100 شخص إلى بر الآمان خارج ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن قيامها بتنفيذ رحلة إجلاء إلى إيطاليا. نقلت فيها قرابة 100 شخص إلى بر الأمان.

وقالت المفوضية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه تم إجلاء 95 من طالبي اللجوء واللاجئين المستضعفين. عبر رحلة جوية نظمتها المفوضية، حيث نقلوا من ليبيا إلى بر الأمان في إيطاليا.

وأردفت “كان ضمن المجموعة أطفال ونساء معرضات للخطر، وناجون من العنف وأشخاص أطلق سراحهم حديثاً. وضمت الرحلة، وفق البيان أشخاص من جنسيات مختلفة، منهم إريتريون وسودانيون وسوريون.

وشددت مفوضية اللاجئين، إنه إلى جانب الأشخاص الذين وصلوا اليوم، أجلت المفوضية 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 8,372 شخصا في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة.

ويذكر أن هذه هى ثاني رحلة إجلاء إنساني من نوعها، إلى إيطاليا، بدعم من الحكومة الإيطالية.

وتعاني ليبيا من أوضاع إنسانية وسياسية واقتصادية متردية، وظروف لا انسانية داخل معسكرات الاحتجاز، التي تكثر فيها أعمال التعذيب والقتل والاغتصاب في لا دولة بالمعني الحرفي للكلمة.