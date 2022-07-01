مركزي بنغازي يصدر منشورًا بمواعيد العمل قبيل عيد الأضحى

1 يوليو، 2022 4:27 م
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المصرف المركزي بنغازي
المصرف المركزي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصدر المصرف المركزي بنغازي، تعميمًا بشأن دوام العمل قبيل عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الثالث من يوليو، وحتى الجمعة القادمة 8 يوليو 2022.

وأكد المصرف، في منشوره الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24، زيادة ساعتين عمل للدوام الرسمي, على أن يكون الجمعة المقبل 8 يوليو يوم عمل عادي.

وتابع المنشور، أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من أول أيام عيد الأضحى 9 يوليو وتستمر حتى الخميس 14 يوليو. على أن تكون العودة مجددا للعمل، الأحد الموافق 17 يوليو الجاري.

1 يوليو، 2022 4:27 م
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