مؤكدة أهمية السوق الليبي.. شركات طبية تونسية تسعى للاستثمار في ليبيا

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قال مدير شركة كيور بايونيكس التونسية لصناعة الأطراف الصناعية محمد الضوافي في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 إن الشركة تسعى لتوثيق علاقاتها والتعاون مع الشركات الليبية وذلك من خلال خلق تعاون مشترك في هذا المجال بإعتبارها أول شركة مختصة في صناعة الأطراف الصناعية بتقنية ثلاثي الأبعاد.

وأضاف الضوافي أن الشركة تنظر لسوق الليبي بأنه من أهم الأسواق في المنطقة وبالأخص لتونس.

مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أن ليبيا دولة في طريق النمو المتسارع .

وفي سياق متصل قال مدير عام شركة لوجين بيوتي التونسية محمد بن قليم إن المشاركة في المعرض الليبي التونسي للسياحة العلاجية والاستثمار جاء لتبادل الخبرات.

كما أكد أنه فرصة للبحث عن شركات حقيقية بين الجانب الليبي والتونسي والإطلاع على الأسعار في السوق التونسي.

وذلك بغية توفير أفضل الخدمات للمواطن الليبي .

ونوه أن الهدف من هذه المعارض هو مواكبة الحداثة وبالأخص في تونس بسبب احتكاكها مع دولة فرنسا المتقدمة في هذا المجال .

وأشار إلى أن الشركات الليبية قطعت شوط كبير في توثيق العلاقات مع الشركات التونسية.

كما صرحت مسؤولة التنظيم بالمعرض إبتسام بن دحمان أن المعرض جاء من منطلق الاستثمار في الكفاءات الليبية والتونسية.

وأكد أنه يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة.

يذكر أن الخميس الماضي شهد انطلاق المعرض الليبي التونسي للسياحة الاستشفائية بالعاصمة التونسية.

ويستمر المعرض فترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو 2022 .

ويشارك في المعرض أكثر من 60 شركة ومصحة ليبية وتونسية.