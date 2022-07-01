لنقي: المستفيد من تصريحات نورلاند الآلية المؤقتة المالية والاقتصادية

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي عبر منشور في صفحتها على الفيسبوك ” إنه حسب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند في رويترز، فإن آلية المستفيد الآلية المؤقتة المالية والاقتصادية والتي ستقوم بشكل زائف بمهام الحكومة حتى إجراء الانتخابات، وبهذه الطريقة يتم تجاوز مسألة الانقسام في السلطة التنفيذية والحكومتين “.

وأوضحت أن آلية المستفيد جاء ذكرها صراحة في بيان P3+2 الأخير والذي رحب به كل من عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

وذلك بعد شهور من المحادثات المغلقة بين الأطراف الدولية بالدرجة الأولى ومحاولة إقناع بعض الفاعلين الإقليمين بها.

وأشارت أنه كان بمشاركة محدودة لبعض الشخصيات الليبية سواء بصفاتها أو بشخوصها.

وأكدت أن آلية المستفيد مقترح أمريكي لمعالجة مسألة إدارة عوائد النفط وما تلقيه من ظلال على الانقسام السياسيي.

وتابعت” إلا أن الآلية ما زالت تفتقد للشفافية ولمعايير اختيار من يترأسها ولخطة عمل واضحة محددة”.

مؤكدة أن الأهم من ذلك كله ملكيتها وقيادتها لمن، بحسب قولها.

ونوهت أن هذا مايجعل الكثير ممن يتابعون تطور هذه الآلية لديهم المخاوف من تكرار سيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق.

تصريحات نورلاند

وكان السفير الأمريكي في ليبيا قد قال الثلاثاء الماضي إنه قد يكون من الممكن إجراء انتخابات وطنية.

وأوضح إمكانية ذلك في ظل وجود حكومتي الدبيبة وباشاغا منوها أن آلية الإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وقال نورلاند، بحسب رويترز، إنه متفائلا بأن محادثات جنيف والتي يمكن أن تنهي المأزق.

في حين أكد أن هناك طرق للمضي قدما بدون حكومة ليبية واحدة.

وأضاف، “يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات وطنية”.

في حين قال نورلاند: إن “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينتج نتيجة.

وأشار إلى أن الصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن يجتمع الفاعلون الرئيسيون ويتفاوضون على حل وسط.

وتابع: “إذا لم تسفر محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا على أساس دستوري للانتخابات واتفاق، نتوقع المزيد من المفاوضات التي ستبنى على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل”.