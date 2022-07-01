علي القطراني: نعمل على جمع السلاح من المليشيات وعلى المركزي اعتماد الميزانية

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أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني في تصريحات لموقع العين الإخباري أن من أولويات الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ولكن هذا لا يكون إلا بعدة حلول، أهمها جمع السلاح من المليشيات.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأن هذا الاستقرار يأتي عقب حل المليشيات وجمع السلاح خاصة في المنطقة الغربية.

ونوه على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالتشكيلة التي نالت الشرعية من مجلس النواب السلطة التشريعية العليا بالبلاد.

مؤكدا أنها منبثقة عن حوار ليبي – ليبي اتفق عليه أغلب الشعب.

وأشار لسعي الحكومة لتحقيق الاستقرار من خلال التوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي بالتساوي في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.

وأن ذلك يأتي فقًا لدراسات وخطط توضح احتياجات كل مدينة ومنطقة دون إهمال أو تقصير.

بالإضافة لتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع التطورات في المنطقة والعالم.

وأكد ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في ليبيا من خلال الاهتمام بالطاقات الجديدة والمتجددة.

فضلا عن تحسين القطاع الزراعي والصناعي في كامل البلاد.

وتحدث عن مصروفات الحكومة وميزانيتها، داعيًا المصرف المركزي بطرابلس إلى التسريع في دراسة الميزانية والبث في صرفها.

وذلك حتى يتسنى للحكومة العمل وفقًا للخطط الموضوعة، خاصة عقب اعتمادها رسميا من مجلس النواب.

مؤكدا أنها تعد أول ميزانية تعتمد رسميا منذ حوالي ثماني سنوات، وفق تعبيره.

ونوه أن استمرار ضخ المصرف المركزي الأموال لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، يعد تجاوزا.

وذلك لعدم اعتماد هذه المصروفات من قبل البرلمان وعدم موافقته على صرفها.

وقال القطراني “إن القوات المسلحة موجودة في الجنوب وتبسط سيطرتها على الحدود الليبية، لحماية البلاد وحفظ المواطن وأمنه”.

ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على جمع السلاح وسحبه من المليشيات وفقًا لنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وذلك باعتباره أحد الملفات التي تعمل عليها اللجنة العسكرية وفقًا للاتفاق الدولي لحل الأزمة الليبية.