روسيا تنسحب من جزيرة الثعبان في البحر الأسود

أخبارليبيا24

أكدت رويترز أن القوات الروسية انسحبت الخميس من جزيرة الثعبان، الموقع الاستراتيجي في البحر الأسود.

وأوضحت رويترز أن الانسحاب الروسي يعد نصرا لأوكرانيا يمكن أن يخفف من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية.

وقالت روسيا إنها قررت الانسحاب من الجزيرة “في بادرة على حسن النوايا” كي تظهر أن موسكو لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بشحن الحبوب إلى خارج أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إنها طردت القوات الروسية بعد هجوم شنته ليل الاربعاء بالمدفعية والصواريخ.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر “لم تعد هناك قوات روسية في جزيرة الثعبان. قامت قواتنا المسلحة بعمل رائع”.

وجاءت استعادة جزيرة الثعبان بعدما ظهر على مدى أسابيع أن الكفة في الصراع المستمر منذ أربعة أشهر تميل لصالح روسيا، التي ركزت على الاستيلاء على المدن والبلدات في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.