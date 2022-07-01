حراك “شباب بالتريس” يتظاهرون في طرابلس للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

خرج حراك لمجموعة شباب بالتريس بمدينة طرابلس في تظاهرة سلمية أمام ساحة الفندق الكبير استجابة لدعوات التظاهر اليوم الجمعة.

وطالب الحراك بالتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإخراج جميع القوات والمرتزقة في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء.

وأكد المتظاهرون على ضرورة الحرص على وحدة ليبيا، ورفض رفع الدعم عن السلع وخاصة المحروقات، كما طالبوا بضرورة توفير الخبز وخفض أسعاره المرتفعة.

كما رفعت صور بعض الشخصيات الاعتبارية التي عبر المتظاهرون عن رفضها مثل خالد المشري وعقيلة صالح ومحمد صوان وعبد الحميد الدبيبة و فتحي باشاغا .