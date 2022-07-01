بريطانيا تحمل النواب والدولة مسؤولية الاتفاق على إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 -خبر

حملت السفارة البريطانية مجلسي النواب والدولة الإخواني مسؤولية الاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات.

وأشادت السفارة في تغريدة لها بجهود المستشارة الخاصة للأمين العام ورحبت بقيادتها المستمرة في ليبيا.

تشيد 🇬🇧 بجهود المستشارة الخاصة للأمين العام ورحبت بقيادتها المستمرة في 🇱🇾. يقع العبء على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات تعكس رغبات جميع الليبيين في التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. https://t.co/uviQBePvkq — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) June 30, 2022

وقالت السفارة البريطانية “يقع العبء على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على أساس موثوق به لإجراء انتخابات تعكس رغبات جميع الليبيين في التصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة”.